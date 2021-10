Fucecchio, Porta Raimonda ha un nuovo capitano

Marco Costantini è il nuovo capitano della contrada Capitana Porta Raimonda. Lo ha eletto, nella serata del 12 ottobre, il consiglio riunito in seduta ordinaria.

Marco, che ha ricoperto negli anni passati il ruolo di tenente per due volte, succede a Rossano Caponi al quale vanno i ringraziamenti di tutta la Contrada, “per la passione e la tenacia con la quale ha ricoperto il suo prestigioso incarico”. A breve, la commissione eventi e manifestazioni della Contrada comunicherà la data nella quale si svolgerà la cerimonia di giuramento del capitano, che formulerà le promesse nelle mani della rettrice del collegio di maggiorenti.

A Costantini va il più grande in bocca al lupo da parte del consiglio.