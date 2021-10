Ottobre Rosa, Fucecchio si colora di rosa nel segno di prevenzione e solidarietà

Una serata all’insegna della prevenzione e della solidarietà. Lunedì 18 ottobre, in occasione della campagna Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, la commissione elette e nominate del comune di Fucecchio promuove una serata a scopo benefico con apericena al Chiostro dei Frati in piazza La Vergine. L’evento, organizzato dalla pro loco, inizierà alle 19,30 e il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Astro onlus.

Chiunque volesse partecipare dovrà prenotarsi entro venerdì 15 ottobre al numero 0571 242717. Inoltre, per promuovere la campagna di sensibilizzazione, durante tutto il mese di ottobre la statua in piazza Montanelli sarà illuminata di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.

“È fondamentale – spiega Sabrina Mazzei, consigliera incaricata in materia di Pari Opportunità – riportare in primo piano la sensibilizzazione della cittadinanza femminile sulla prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno, soprattutto dopo lo stop forzato dello scorso anno, così come è importante sostenere l’associazione Astro onlus e tutte le attività all’interno del Centro Donna di Empoli, che anche nel periodo di emergenza pandemica non si sono mai fermate”.