Palio delle contrade, Borgonovo festeggia la vittoria attesa per 26 anni

Si terrà il 6 novembre in piazza XX settembre la cena della vittoria del Palio delle Contrade 2021 di Borgonovo.

L’annuncio è arrivato dagli stessi contradaioli che invitano tutti a partecipare alla grande festa biancorossa attesa da ben 26 anni. Un festa nella quale verranno rivissuti i momenti di un palio epico, di un’impresa storica di un fantino e di un cavallo che hanno riportato gioia e serenità in una contrada ormai da troppo tempo a digiuno di vittorie. Dopo il tris degli anni ottanta (83-86-88), l’ultimo successo biancorosso in buca risale al 1995.

“Il 26 settembre Gavino Sanna su Adone da Clodia tagliano per primi il traguardo nella nostra amata buca e dopo 26 lunghissimi anni pieni di sacrifici e sofferenze la contrada Borgonovo torna al trionfo al termine di un Palio epico – scrivono i contradaioli di Borgonovo -. Adesso tutto è pronto per celebrare una grande impresa, festeggeremo nel ricordo di chi in questi anni ci ha lasciato, festeggeremo insieme alle persone care, festeggeremo insieme al nostro immenso Gavino, festeggeremo insieme al nostro perfetto Adone, festeggeremo insieme a tutti voi. Celebreremo nel cuore di Fucecchio come deve essere, in un vortice di luci ed emozioni e daremo vita ad una serata spettacolare che ci auguriamo rimarrà negli annali; porteremo nell’immensa piazza XX settembre il nostro show, la festa di Borgonovo e la festa di Fucecchio”.