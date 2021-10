Ac Giovani Fucecchio mette in campo la sicurezza

Ac Giovani Fucecchio è dotata di 2 Dae a disposizione all’interno del centro tecnico. Un’attenzione alla sicurezza che non è solo formale, visto che tutti gli anni investe nella sicurezza con la formazione e gli aggiornamenti dei mister, dei preparatori e dello staff con i corsi Bls-D (Basic Life Support – Defibrillator) per l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno.

Un dispositivo salvavita leggero, portatile e alimentato a batteria che eroga una scarica elettrica al cuore, passando attraverso due elettrodi posizionati sul petto e capace di riattivare un cuore in arresto cardiaco. In Italia sono più di mille gli sportivi che perdono la vita ogni anno a causa di un arresto cardiaco improvviso verificatosi durante lo svolgimento della propria attività sportiva.

Ac Giovani Fucecchio è un centro tecnico d’élite per le provincie di Firenze e Pisa dell’Acf Fiorentina. Non solo calcio giocato quindi ma anche formazione in sicurezza portano i più giovani al campo.