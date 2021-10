Lavori alla rete, Santa Maria a Monte e Cerreto Guidi senza acqua

Per lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, mercoledì 20 ottobre dalle 8,30 alle 16, i tecnici di Acque dovranno sospendere l’erogazione idrica in piazza della Vittoria e nelle vie: Stacciai, Cimitero, Roma, Mezzo, Carducci, Capannoli e XXIV maggio.

Per limitare i disagi agli utenti sarà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo, tramite un’autobotte posizionata in piazza della Vittoria. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato.

A Cerreto Guidi, i lavori saranno martedì 19 ottobre dalle 8,30 alle 12 a Lazzeretto, nelle vie Maremmana, Tozzini, Gino Bartali e piazza Tofanelli. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 20 ottobre, con le stesse modalità.