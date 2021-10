Fucecchio, la Lega raccoglie le firme per i referendum per la giustizia

Mattinata in piazza per i militanti della Lega oggi (16 ottobre) a Fucecchio dove ad un apposito gazebo ubicato nell’area esterna del supermercato Coop in via di Fucecchiello, sono state raccolte 35 firme in calce ai 6 referendum costituzionali, messi in atto per riformare tutto il pianeta giustizia. A questa iniziativa ha partecipato tra gli altri, anche Marco Cordone, Consigliere nazionale Anci e consigliere comunale di Fucecchio, nelle vesti soprattutto di autenticatore.