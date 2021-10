Parrella: “Inaccettabile la scia di morti sul lavoro”

“È inaccettabile che ancora oggi si continui ad avere morti sul lavoro”. E’ con queste parole che il sindaco di Santa Maria a Monte, Ilaria Parrella, commenta la tragedia che si è consumata in una ditta di Santa Croce e che ha avuto come vittima Vincenzo Garone, operaio 47enne residente nel comune.

“È un nostro concittadino l’operaio di 47 anni che stamani è morto mentre lavorava in un magazzino di un’azienda di materiali edili a S.Croce sull’Arno – ricorda Parrella -. Il primo pensiero va alla moglie e al figlio e all’intera famiglia che si è visto strappare in maniera cosi violenta e inspiegabile il loro caro. Ma non possono bastare le condoglianze alla famiglia e ai colleghi che faccio a nome di tutta la nostra comunità. È inaccettabile che ancora oggi si continui ad avere morti sul lavoro, sempre oggi un’altro operaio, a Chieti, ha trovato la morte anche lui sul luogo di lavoro. La lista delle morti bianche di allunga sempre di più ogni giorno”.

“L’impegno per la sicurezza sui luoghi di lavoro – afferma – deve diventare un obiettivo di tutti, a tutti i livelli. Controllori e controllati devono avere come obiettivo la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, servono risposte chiare da parte delle istituzioni e servono subito”.