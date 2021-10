Le scatole si muovevano appena, ma da lì dentro arrivavano dei lamenti. Per questo le scatole, ben chiuse e abbandonate nella campagna a San Pierino di Fucecchio, non sono passate inosservate.

Sono stati gli agenti della polizia municipale di Fucecchio ad avvisare gli operatori del canile di Lajatico, che hanno trovato e preso in custodia ben 12 cuccioli di cane, per fortuna ancora vivi e molto affamati.

Una vicenda, questa, che solo per un caso non è finita molto peggio: ad attendere quei cuccioli c’era la morte peggiore, di stenti e da soli. Invece, appena si riprenderanno, potranno essere adottati. Per chi si è preoccupato di sigillare i cuccioli nelle scatole, è necessario ricordare che l’abbandono degli animali è un reato per il quale si può finire in carcere e che, se non si desiderano cuccioli per casa, una soluzione è la castrazione dell’animale.