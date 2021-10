Sopralluogo, stamani, del Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, componente della Commissione sanità, al distretto socio-sanitario di Ponsacco: alla struttura attuale e al cantiere della futura struttura. Il Consigliere era accompagnato da Roberto Russo del Circolo Fdi di Ponsacco.

“Ho visto da vicino la clamorosa e irritante contraddizione che vive il territorio di Ponsacco – denuncia il Consigliere regionale Petrucci – Accanto all’attuale struttura del distretto socio-sanitario, vecchia, fatiscente, assolutamente inadeguata ad offrire un servizio dignitoso ai tanti residenti che vi si rivolgono, c’è il cantiere della nuova Casa della Salute aperto da oltre 10 anni. La struttura attuale è priva di sala d’attesa, per cui le persone sono costrette ad aspettare fuori il proprio turno, esposte a pioggia, sole, vento, freddo. Gli spazi interni sono angusti per svolgere i vari servizi, rendono arduo il lavoro degli operatori e complicato l’accesso dei cittadini”.

“La rabbia nasce dal fatto che a 30 metri distanza c’è il cantiere per la nuova Casa della Salute, un cantiere aperto dal 2011. Attualmente sono due gli operai che vi lavorano 2/3 giorni la settimana. Da oltre dieci anni assistiamo ad un rimpallo di progetti, di stop and go sui lavori, ed il timore è, visto lo stato dei lavori, che tale situazione si protragga ancora per molto tempo e che gli interventi non terminino neppure nel 2022. La struttura in costruzione è infatti ancora sventrata. Vogliamo rassicurazioni dal governatore Giani e dall’assessore Bezzini” chiede Petrucci.

“Anche stamani ho potuto constatare come l’Italia viaggi a due velocità. Dove interviene il privato le strutture vengono realizzate. A due passi, infatti, dal cantiere del nuovo distretto aperto da anni, è sorta la struttura della Misericordia: in due anni è stato realizzato un immobile che offre servizi più disparati dall’ecografia alla radiologia, dalla cardiologia alla ginecologia fino alle analisi del sangue” sottolinea il Consigliere di Fdi.

“Il consigliere Petrucci – commenta Roberto Russo del Circolo Fdi di Ponsacco – ha potuto toccare con mano le varie criticità segnalate dai cittadini. Lunghe file all’esterno del distretto sanitario, al freddo o al caldo, i ritardi nelle liste di prenotazione, spazi angusti dove svolgere i servizi: fatti che sono indipendenti dalla volontà degli operatori sanitari che si adoperano con professionalità e abnegazione. Al di là di ogni steccato ideologico, sono emerse le reali necessità del territorio”.