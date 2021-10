Riapre a senso unico alternato il ponte di Marcignana

Riapre anche se solo a senso unico alternato il ponte di Marcignana. La riapertura completa avverrà entro la fine del mese.

Con un’ordinanza la città metropolitana di Firenze ha stabilito per il ponte di Marcignana il senso unico alternato da giovedì 21 a mercoledì (27 ottobre). Durante queste giornate saranno smontati in sicurezza i ponteggi.

Dal 28 ottobre il ponte sarà riaperto a due corsie, con limite di portata, per i mezzi, di 3,5 tonnellate (misura che non si applica al trasporto pubblico locale).

Soddisfazione arriva da Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia – centrodestra per il cambiamento commentando con soddisfazione la nota della Metrocittà sulla riapertura del ponte della Motta.

“Il fatto che il sovrappasso abbia sempre svolto un ruolo strategico nel sistema viario dell’Empolese Valdelsa avrebbe dovuto richiamare le istituzioni e soprattutto la città metropolitana di Firenze ad una gestione più ordinata ed oculata dei lavori in corso ed invece abbiamo dovuto assistere a continui rinvii che hanno portato a riaprire il ponte con ben 3 mesi di ritardo rispetto a quanto era stato previsto secondo gli ultimi cronoprogrammi – afferma -. Con questa riapertura si scrive finalmente la parola fine ad una storia infinita nata nel marzo 2019 quando si tenne la prima assemblea con i cittadini per informarli sulla chiusura e sullo stato ammalorato del ponte sull’Arno che unisce la frazione empolese di Marcignana a quella cerretese di Bassa. Da allora sono trascorsi 3 anni e solo nei prossimi giorni si potrà riaprire al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, il ponte realizzato all’inizio degli anni cinquanta. Una tempistica che lascia francamente sconcertati”.