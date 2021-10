Come da cronoprogramma (qui), oggi 19 ottobre la campanella è tornata a suonare per gli alunni della scuola di Marti. A Montopoli Valdarno però, dove sono stati ricavati i nuovi spazi e le nuove aule necessarie ad ospitare i ragazzi nel tempo in cui il loro plesso sarà interessato dai lavori per la sicurezza in materia antisismica.

Dopo poco più di una settimana in didattica a distanza (che si aggiunge a quella di questi anni) quindi, i bambini e le bambine sono tornati in presenza.