Servizi demografici, pronti i nuovi uffici a San Miniato Basso

Sono pronti per essere inaugurati i nuovi locali destinati ai Servizi demografici del Comune di San Miniato. La sede completamente rinnovata, è a San Miniato Basso, nei locali dell’ex Coop, dove sono stati trasferiti e ricollocati tutti gli uffici che si trovavano in via dei Beccai. Gli spazi, di proprietà di UniCoop Firenze, grazie ad un contratto di comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato, sono stati dati in gestione al Comune che ha così ricollocato tutti servizi demografici (anagrafe, stato civile ed elettorale), all’interno di uno spazio complessivo di ben 492 metri quadrati, suddiviso su due livelli, per il quale dovrà pagare solo alcune spese condominiali annue.

L’inaugurazione è prevista per sabato 23 ottobre, alle 11. Parteciperanno il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e Daniela Mori presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze. “I locali – spiega il sindaco Giglioli – ci sono stati messi a disposizione dalla Coop già sistemati, insieme a due posti auto sul retro e un locale tecnico. Il Comune ha acquistato gli arredi e realizzato la suddivisione degli spazi interni, sulla base delle esigenze dei nostri servizi. Prima fra tutte la suddivisione degli sportelli di accesso per i cittadini, dagli uffici dei dipendenti e dagli archivi, oltre ad avere locali con la completa accessibilità per i disabili”.

Al piano terra è stato realizzato un front office con sei postazioni di lavoro al pubblico, oltre ad alcuni uffici, l’archivio e una zona riunioni, al piano superiore ci sono gli altri uffici, la sala per la celebrazione dei matrimoni e altre stanze di servizio. L’immobile è stato messo in sicurezza grazie all’installazione di grate metalliche alle finestre al piano terra, alla realizzazione dell’impianto di allarme e all’acquisto di apparecchiature elettroniche per l’espletamento delle pratiche, il tutto con un costo complessivo di circa 45mila euro.

“Avevamo necessità di dare una sede più grande ai servizi demografici e finalmente adesso questo percorso, iniziato un po’ di tempo fa, è diventato realtà. Ringrazio l’UniCoop Firenze per la collaborazione dimostrata e per aver accolto le nostre esigenze, gli uffici comunali che hanno lavorato assiduamente per un trasloco che è stato molto complesso, mi auguro che i cittadini da oggi possano godere di questo nuovo spazio che è all’avanguardia in termini di accessibilità e accoglienza”.