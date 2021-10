Tornano gli appuntamenti per imparare ad essere genitori con il il VociCafè

Dopo la sospensione imposta dall’emergenza sanitaria, riprende il ciclo di incontri informativi sull’infanzia e l’adolescenza con una nuova veste: un contenitore di incontro, ascolto e condivisione per approfondire varie tematiche: il VociCafè. Si tratta di uno spazio rivolto ai genitori degli alunni delle scuole del comune di San Miniato, per creare momenti di confronto e di riflessione. La progettazione di queste iniziative è a cura degli educatori del Centro infanzia, adolescenza e famiglie Vocinsieme e Vocintransito, in collaborazione con le famiglie degli Istituti Comprensivi Sacchetti e Buonarroti.

Questo ciclo di incontri è dedicato all’approfondimento dei contesti possibili di relazione tra genitori e figli, analizzata da prospettive e saperi diversi, dove saranno presenti esperti che faciliteranno la discussione e il confronto sui temi. Si inizia con un ciclo di incontri dedicato a “Genitori e figli: gioie, preoccupazioni e dubbi”, curato da Monica Ferri, psicoterapeuta psicoanalitica, che si terrà martedì 26 ottobre, martedì 9 novembre e mercoledì 24 novembre. Il secondo ciclo sarà dedicato a “Le domande dei bambini sulla sessualità”, e sarà curato da Martina Figus, sessuologa, e si terrà mercoledì 18 gennaio e mercoledì 2 febbraio.

L’ultimo ciclo riguarda la “Famiglia: Parliamo davvero? Come creare un ambiente aperto al dialogo”, a cura di Moira Checcucci, consulente familiare AICCEF, e si terrà martedì 15 febbraio 2022 e martedì 1 marzo 2022. Gli incontri inizieranno alle 21.15 e si svolgeranno al Centro infanzia, adolescenza e famiglie Vocinsieme (via G. Capponi n. 3 a San Miniato Basso), in presenza (massimo 15 persone). E’ vivamente consigliata la prenotazione (da effettuare ai seguenti numeri di telefono: 0571 42553 oppure 331 5616603).