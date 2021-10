“Siamo qui da generazioni ed é nostro interesse preservare il bosco, ma a queste condizioni é impossibile continuare il lavoro”. È una richiesta di aiuto, più che una polemica, quella inviata alle Provincie e alle autorità regionali competenti dalle circa 20 aziende che operano da decenni nel settore del taglio boschi nelle Cerbaie.

Lo scritto, dettagliato nei mini termini, vuole essere l’invito ad una riflessione, per la soluzione di una serie di problematiche che le aziende boschive, con in testa il Consorzio Forestale delle Cerbaie, soffrono da almeno due anni, fra autorizzazioni al taglio che non arrivano e problemi continui ad interfacciarsi quotidianamente con chi queste autorizzazioni le dovrebbe vagliare.

Foto 2 di 2



Un problema noto che riguarda un po’ tutta l’attività di gestione dei boschi, ma che nelle Cerbaie diventa particolarmente difficile data la presenza, pervasiva dei cosiddetti SIC (Siti di Importanza Comunitaria), da qualche tempo divenuti ZSC (Zone Speciali di Conservazione).

Quando un’azienda, tramite un tecnico forestale, presenta una domanda di taglio su un bosco suo o di un proprietario che ha venduto il servizio di taglio, queste domande ‘normali’ passano dagli uffici preposti della forestazione. Dove invece ci sono di mezzo aree specifiche vocate alla protezione, come le Zone Speciali di Conservazione, ovvero gran parte delle Cerbaie, tale autorizzazione può essere concessa solo da un livello sovraordinato, ai funzionari della Regione Toscana.

“E’ qui – dice Bernardini, presidente del Consorzio – che nascono i problemi”.

(Notizia in aggiornamento)