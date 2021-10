Cancelli automatici ai cimiteri, come cambiano gli orari di accesso

Dopo i lavori per l’apertura automatica di tre cancelli di ingresso al cimitero di Orentano e l’avvio dei lavori di automazione sui due ingressi al cimitero di Castelfranco di Sotto, si amplia e si semplifica l’orario dei cimiteri comunali. Entrambi i cimiteri saranno infatti aperti tutti i giorni della settimana, con orario continuato dalle 8,30 alle 17,30 nel periodo tra 1 ottobre e 31 marzo e con orario continuato 8,30 – 19 nel periodo dall’1 aprile al 30 settembre.

Il sindaco Gabriele Toti ha firmato l’ordinanza che dispone i nuovi orari con decorrenza da sabato 23 ottobre 2021. “È un cambiamento importante – spiega – che, oltre ad apportare un ammodernamento del sistema di apertura degli ingressi, che per il cimitero di Castelfranco sarà completato entro il mese di novembre, permette una maggiore facilità di accesso per tutti i visitatori”.

I cimiteri non avranno più le chiusure settimanali per un’intera giornata e per due mezze giornate e non saranno adottati orari particolari per i periodi dell’anno di maggior afflusso. In caso di lavori di manutenzione o di operazioni cimiteriali che richiedano la chiusura di parti del cimitero, la limitazione riguarderà la sola area di intervento e, nel caso, sarà preceduta da apposito avviso.