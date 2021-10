E’ giunta a conclusione la prima edizione del concorso fotografico Le paludi della Toscana settentrionale: animali e piante nei loro habitat.

“Il nostro primo obiettivo nel lanciare questa proposta – spiegano gli Amici del Padule di Fucecchio – è stato quello di incoraggiare un approccio alla fotografia che metta in luce le trame nascoste dietro ad ogni immagine che la natura ci regala, ed in questo caso le strette relazioni fra animali e piante negli habitat palustri della Toscana settentrionale. Il sistema di connessioni che ogni piccolo elemento naturale sottende è straordinario e la fotografia può essere una fra le varie forme di indagine, scoperta e riflessione”.

“La partecipazione al concorso – si aggiunge – è stata gratuita ed i premi in palio sono guide da campo naturalistiche su uccelli, farfale e rettili. Ai primi cinque classificati andrà anche la Guida del Padule di Fucecchio pubblicata del Centro di Ricerca e Documentazione del Padule di Fucecchio”.

Hanno partecipato una trentina di fotografe e fotografi, inviando per lo più tre foto a testa. Fra i concorrenti anche il Centro intermedio La Bottega di Ponte Buggianese, al quale è andato un premio speciale per la partecipazione di gruppo, che è consistito in una visita guidata nella Riserva Naturale del Lago di Sibolla.