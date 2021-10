Assemblee del personale Geofor, disagi in vista nel porta a porta

Disagi in vista nel ritiro dei rifiuti. Come da comunicazione ricevuta da Geofor Spa, il Comune di Castelfranco di Sotto informa che nei prossimi giorni saranno possibili alcuni disservizi nella raccolta porta a porta, a causa di alcune assemblee sindacali organizzate in vista dello sciopero previsto per l’8 novembre prossimo.

I giorni delle assemblee sono: 26 ottobre, 28 ottobre e 2 novembre dalle 11,20 alle 12,20 e dalle 13 alle 14, il 4 novembre dalle 12 alle 13 e dalle 13 alle 14.

Geofor comunica che “gli eventuali mancati servizi saranno recuperati nel più breve tempo possibile”.

L’azienda si scusa per eventuali disagi causati.