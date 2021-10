Sistema elettrico più tecnologico a Fucecchio, i lavori del Gruppo Enel

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale, da domani martedì 26 ottobre a venerdì 29 ottobre farà un importante intervento di restyling del sistema elettrico a Fucecchio, con particolare riferimento alle linee e alle cabine delle zone di via Giusti, viale Michelangelo (domani) e limitrofe, via Vecchia Pisana e via Bracciatica (in questo caso nel territorio comunale Lastra a Signa), via Pesciatina e dintorni (28 ottobre), via Lama a Lucca, via Corte Gori, via del Cerro e adiacenti (29 ottobre).

In ogni circostanza i tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, che sarà rinnovata attraverso l’installazione di interruttori motorizzati e di apparecchiature dotate di elementi di ottimizzazione tecnologica per completare l’automatizzazione dell’impianto. Gli scomparti interni dei manufatti saranno smontati completamente e rimontati nuovi. In tal modo, sarà possibile telecomandare gli impianti – cabine e linee ad esse collegate – da remoto.

Per ragioni di sicurezza, le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha diviso su più giorni in zone di volta in volta diverse per diminuire i disagi. I lavori cominceranno ogni giorno alle 9 e termineranno nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze. In tutte le circostanze i clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

La società elettrica ribadisce di aver già provveduto per questo periodo particolare a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non rinviabili. A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Tuttavia, per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione.