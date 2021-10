Via delle Viole scatta l’ordinanza per mettere in sicurezza la strettoia

Verrà messo in sicurezza il tratto di via delle Viole a San Pierino al centro nelle settimane scorse delle proteste sui social di alcuni abitanti del posto per l’eccessiva velocità dei veicoli che lo percorrono in particolare nel punto in cui, in prossimità dell’intersezione con via del Pino, la carreggiata si restringe e manca un adeguato marciapiede.

Lo ha deciso il dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Fucecchio con un’ordinanza emessa questa mattina 25 ottobre e che entrerà in vigore dal prossimo 2 novembre.

L’atto è stato redatto sulla base della relazione dei tecnici comunali nella quale si legge che la strettoia presente non consente il passaggio contemporaneo in sicurezza dei veicoli provenienti dalla direzioni opposte e pertanto si rende necessaria la sua regolamentazione a senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli che la percorrono da via delle Viole in direzione di Fucecchio.

E’ prevista inoltre la sistemazione e collegamento della banchina con il marciapiede presente su di un lato.

Considerato inoltre che il tratto di strada in questione, pur trovandosi nell’interno della frazione, è comunque molto trafficato e spesso a velocità non consone al luogo, non è da escludere anche la possibile collocazione in futuro dei dossi artificiali al fine proprio di ridurre la velocità.