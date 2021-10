A Castelfranco un lunedì di festa con un mercato con oltre 100 bancarelle

Un giorno di festa, un’occasione ideale per incontrarsi nel centro storico di Castelfranco. La mattina di lunedì (1 novembre) torna il mercato straordinario in piazza XX settembre. Un normale allestimento di bancarelle, ma in una giornata festiva.

L’amministrazione comunale ha voluto confermare l’appuntamento, considerandola un’ottima opportunità commerciale per gli ambulanti del mercato tradizionale, ma anche un momento piacevole per i numerosi utenti e potenziali clienti dell’iniziativa. Tante bancarelle, circa 120, dei più svariati generi riempiranno la piazza centrale del paese: abbigliamento, articoli per la casa, fiori, mesticheria, gastronomia.

“Se a cose normali il nostro mercato del lunedì attrae persone da tutto il Comprensorio, quello del 1° novembre sarà ancora più partecipato – ha commentato il sindaco Gabriele Toti -. L’iniziativa può trasformarsi in un momento di incontro e socialità all’aperto e in tutta sicurezza. La condizione ideale in questo periodo dell’anno, considerata l’emergenza sanitaria ancora in corso”.