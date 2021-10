Autunno nelle Cerbaie, due escursioni dentro la Foresta segreta

Autunno nelle Cerbaie: viaggio dentro la Foresta segreta, escursioni naturalistiche nel foliage dietro casa, è l’iniziativa del Consorzio Forestale delle Cerbaie che si svolgerà in due date, il 7 e il 21 novembre.

La prima data, domenica 7 novembre, “Autunno in Riserva: I boschi e i pregi ignoti di Montefalcone” si terrà dalle 9 alle 16 in circa 12 chilometri. Il ritrovo è alle 9 nel parcheggio del Parco Robinson in via delle Pinete a Staffoli.

L’altro appuntamento, intitolato “Autunno all’Opera Pia: Su e giù per i sentieri dei boschi sperduti nelle colline di Fucecchio”, si terrà domenica 21 novembre dalle 9 alle 16 anche questo si svilupperà in 12 chilometri con ritrovo alle 9 nel parcheggio della Villa ex Opera Pia, sulla Sp 15 Lucchese Romana a Ponte a Cappiano.

L’escursione è condotta da una guida ambientale escursionistica ed è rivolta a tutti (adulti e bambini). Il trasferimento avverrà con mezzi propri con pranzo al sacco. La prenotazione è obbligatoria entro il martedì precedente, in modalità online o telefonica senza prenotazioni via social. Il partecipante riceverà via e-mail il regolamento di partecipazione all’escursione, che ognuno dovrà stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da firmare in presenza. La quota di partecipazione all’escursione è 5 euro per gli adulti e gratis ragazzi sotto i 14 anni.