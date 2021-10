Saline di Volterra, Pieroni (Pd): “Il percorso pedonale di via Borgo Lisci si farà”

“Il percorso pedonale di via Borgo Lisci nella frazione di Saline di Volterra sarà realizzato, anche grazie ad un sostanzioso contributo della Regione Toscana”. Ad affermarlo è il consigliere regionale Andrea Pieroni che spiega come “Grazie al milione di euro stanziato dalla Regione Toscana e ad ulteriori risorse statali verranno finanziati i progetti inseriti nella graduatoria relativa al bando del Fondo regionale montagna”.

“Il primo ad essere finanziato sarà il progetto per la realizzazione del percorso pedonale di via Borgo Lisci a Saline di Volterra dell’importo di 205mila euro: il contributo regionale sarà pari a 184mila 500 euro – precisa il consigliere Pd -. L’opera sarà quanto mai utile per consentire agli abitanti della zona di raggiungere in sicurezza il centro abitato di Saline”.