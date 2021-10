San Miniato, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali

Da martedì (2 novembre) fino a martedì 30 novembre prossimo sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per la graduatoria integrativa dell’anno educativo 2021/2022. Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di San Miniato nati dal 1 gennaio 2019 al 30 settembre 2021 compresi.

Le domande di iscrizione saranno disponibili online sul portale dei servizi educativi e scolastici del Comune di San Miniato: (clicca qui). Per accedere al portale è necessario essere in possesso delle credenziali Spid oppure di una Cie (Carta identità elettronica). Tutte le informazioni necessarie possono essere consultate direttamente sul sito web del Comune (www.comune.san-miniato.pi.it).

Per informazioni contattare la direzione dei Servizi Educativi e Scolastici: scuola@comune.san-miniato.pi.it