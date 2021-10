“Penso che proporremo una 50esima Mostra all’altezza del suo nome”. L’ambiziosa promessa è del presidente della Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini che presenta l’edizione delle nozze d’oro tra il tartufo bianco e San Miniato, in programma dal 13 novembre.

“Interesserà – promette – anche zone non centrali come piazza Bonaparte e Grifoni, in modo che tutto il centro storico possa vivere di questa festa. La sicurezza quest’anno ha occupato prevalentemente la nostra attenzione: abbiamo pensato di non mettere i varchi alla città in modo da evitare gli assembramenti, ma una segnaletica attenta con controlli a campione del green pass che sarà obbligatorio. I controlli saranno minuziosi e non sporadici. Inoltre gli stand saranno coperti ma aperti senza chiusure laterali (considerando anche l’attenzione all’impatto ambientale)”.

Nozze d’oro ma edizione in rosa: “La Mostra è declinata al femminile: sono state selezionate tutte donne come ambasciatrici del tartufo e anche le chef sono tutte donne”.

“Purtroppo – sottolinea il sindaco Simone Giglioli – la scarsità del prodotto di questo anno si riflette sui prezzi dei piatti. Ma sono felice di annunciare che possiamo fare la Mostra, chiaramente la preoccupazione un po’ rimane. Per San Miniato è la manifestazione principe di tutto l’anno, attesa da tutta la Toscana e non solo. È chiaro che quest’anno alcuni progetti di lavoro si sono dovuti interrompere, ma solo il fatto di poterla rifare è importante perché si riscriva di impoverire tutto il tessuto sanminiatese”.

