Anagrafe sanitaria e sportello polifunzionale, prenotazione obbligatoria

Da martedì 2 novembre, tutti i cittadini dovranno obbligatoriamente prenotare l’accesso ai servizi dello sportello polifunzionale e di anagrafe sanitaria (iscrizione SSN e Scelta e Cambio medico o pediatra, domicilio sanitario, rilascio esenzioni, attivazione tessere sanitarie) per quanto riguarda la Casa della Salute di Limite, di Gambassi Terme, Montaione e i distretti di San Miniato Basso, Ponte a Egola e Montopoli Valdarno.

Relativamente alla scelta e il cambio medico, l’Azienda sanitaria ricorda che può essere fatta anche online accedendo alla funzionalità di cambio medico cliccando sul portale Open Toscana su Pc, tablet e smartphone o attraverso App Toscana Salute di Regione Toscana per smartphone e tablet. La scelta o il cambio medico sono possibili anche tramite mail all’indirizzo anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it inviando il modulo compilato, scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra ed una copia di un documento di identità valido.

Per il cambio del medico nell’ultima settimana di ottobre in totale sono 1300 le scelte effettuate online nei territori dell’Asl Toscana Centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli), compreso la nuova APP Toscana salute, di cui 66 in ambito empolese.

Per quanto riguarda invece il totale delle prenotazioni di visite o esami tramite il sistema CUP 2.0 nell’ultima settimana di ottobre sono state 34.513 nei territori dell’Ausl Toscana Centro (Prato, Pistoia, Empoli) di cui 1120 attraverso i servizi online, mentre 3757 nelle farmacie del territorio. In ambito empolese, sempre nell’ultima settimana sono 909 le prenotazioni effettuate in farmacia.

La prenotazione della prestazione sarà possibile su “accesso anagrafe sanitaria” telefonando al numero unico aziendale 055 545454 (tasto 2) oppure recandosi di persona presso le farmacie del territorio abilitate come punti Cup.