Contrada Cappiano, nuovi vertici per il prossimo biennio

Nuovi vertici per la contrada Cappiano per il biennio 2021/2023.

Le elezioni si sono tenute nel mese di ottobre e hanno portato all’elezione del nuovo consiglio direttivo. Presidente è risultato Luca Betti, vicepresidente Simone Baronti, capitano Alberto Bertini, cassiere Paola Carducci, contabile Beatrice Terzini, segretario Anna Falcone, consiglieri Iacopo Carli, Cristina Colucci, Xhoi Sejdini.

Responsabili di commissione per i beni immobili Andrea Boldrini, per le cene e feste Cristina Colucci, per cerimone e vessilli Giovanni Bonsignori, per la sfilata storica Tania Placidi, per il tesseramento Ilaria Iacopini, per la gioventù Antonio Bozzi, per i piccoli calligiani Eleonora Macchi, per il bar Simone Bassi, per i gadget Eleonora Masetti, per la cucina Mirko Scali, per il gruppo musici e sbandieratori Ilaria Ambrogini.