Palio di Fucecchio, Sant’Andrea al voto per il nuovo seggio

La Nobile Contrada Sant’Andrea è pronta a cambiare il consiglio direttivo. Le elezioni per il rinnovo del seggio sono venerdì 5 novembre nella sede del Palazzo Della Volta in via di San Giorgio 2 a Fucecchio.

Il seggio che sarà eletto è quello che andrà a governare la contrada per il biennio 2021/2023. I seggi elettorali saranno aperti dopo cena, dalle 20,30 alle 23,30 e successivamente alla chiusura dei seggi si procederà allo spoglio delle schede.

L‘eventuale ballottaggio è fissato per venerdì 12 novembre con stesse modalità e orari.