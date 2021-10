E’ ripartita a pieno la stagione Uisp 2021-22 nel comprensorio del Cuoio. Da ottobre sono ripresi i corsi Afa (Attività fisica adattata), danza e fitness organizzati dal Comitato Uisp zona del Cuoio nei comuni di San Miniato, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, Santa Maria a Monte e Santa Croce sull’Arno.

Dopo la pausa estiva, che comunque ha visto molte attività proseguire senza sosta grazie alla voglia e alla volontà di atleti e istruttori, il cartellone delle proposte è tornato ad arricchirsi di numerosi appuntamenti. I primi a ripartire sono stati i corsi di danza e Afa e a seguire tutti i corsi fitness.

Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, c’è davvero bisogno che lo sport e l’attività motoria rivolta a tutte le fasce di età riprenda con costanza e continuità lasciandosi finalmente alle spalle l’ultimo anno e mezzo di interruzioni e chiusure. “Lo sport rappresenta un aspetto fondamentale nella vita di ciascuno – spiegano dal comitato -: è importante per il benessere fisico, ma anche e soprattutto per la socialità che la pandemia ha gioco forza compromesso e ridotto. Partecipare alle attività organizzate dalla Uisp non è solo fare sport, ma è far parte di un gruppo di persone, di un ente di promozione sportiva e sociale che ha tra i propri principi fondamentali l’inclusione, la socialità, il rispetto delle regole, il rispetto dell’ambiente e la lotta alle discriminazioni”.

Visitando la pagina FB o il sito internet al seguente link (clicca qui) si possono trovare tutte le informazioni sulle varie attività promosse dal comitato Uisp zona del Cuoio Aps nei vari comuni del circondario.