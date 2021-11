Due dispenser per i bisogni degli amici a quattro zampe e due reti da calcio. Un piccolo gesto per migliorare il decoro di alcuni luoghi di Montopoli Valdarno, spazi pubblici frequentati da tutti che avevano bisogno di una piccola attenzione in più. A donare al Comune reti e dispenser sono stati i consiglieri della Lega di Montopoli Silvia Squarcini, Lara Reali e Cristiano Bertagni.

“Nel nostro piccolo – hanno detto – abbiamo cercato di fare qualcosa di concreto per la comunità attraverso questa donazione usando l’importo ricevuto dai gettoni di presenza ai consigli comunali”. I gettoni di presenza sono la quota di compenso che ciascun consigliere riceve per ogni seduta del consiglio comunale.

Le due reti da calcio acquistate da Reali, Squarcini e Bertagli saranno installate al campino in via del cimitero a San Romano, dove da tempo tra i pali mancano le maglie che trattengono la palla in caso di gol. Invece, i due dispenser di sacchettini per le deiezioni dei cani serviranno via Sottofossi a Montopoli e piazza Petrarca a Marti.