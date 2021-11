Contributo affitto, il bando a Santa Croce sull’Arno

Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021. E’ possibile presentare la domanda entro il 21 novembre esclusivamente tramite la piattaforma online raggiungibile su https://modulisticapa.it/santacroce/contributi-locazione/.

Il bando è aperto ai cittadini residenti nel comune in possesso di un regolare contratto di locazione e di attestazione Isee in corso di validità, con valore Ise non superiore a 28.727,25 euro e valore Isee non superiore a 16.500 euro. Quest’anno la possibilità di accedere al contributo è stata estesa eccezionalmente anche ai cittadini in possesso di un valore Isee non superiore a 35mila euro che autocertifichino di aver subito una riduzione del reddito Irpef superiore al 25% in conseguenza dell’emergenza covid 19.

Per tutti i dettagli si invita a prendere visione del bando e della relativa modulistica pubblicati sul sito istituzionale del comune.