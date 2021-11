Bagni pubblici alla stazione di Pisa, la denuncia di un lettore: “Porte rotte e su 4 almeno 2 sono sempre guasti”

“I bagni pubblici alla stazione di Pisa sono indecenti”. A dirlo è un lettore, che per motivi di lavoro ogni giorno prende il treno e scende alla stazione della città della torre pendente.

“Su 4 bagni per gli uomini – spiega – due o tre sono sempre guasti e quelli funzionanti hanno le porte rotte che non si chiudono. Il personale è bersaglio delle critiche dei clienti, tanti sono turisti e io sono tra questi. Ogni giorno spendo due euro, non avendo la mia ditta sede a Pisa, per usufruirne”.

Questa mattina (3 novembre) l’uomo ha provato a fare reclamo. “Hanno fatto da scarica barile facendomi perdere un’ora tra un ufficio e l’altro senza fornirmi, nemmeno l’email della ditta responsabile”.