Coronavirus, 12 classi in quarantena a San Miniato in attesa del nuovo protocollo

I nuovi casi scendono ogni giorno, ma ne basta uno per mettere in quarantena e quindi in Dad una classe intera. Almeno fino al nuovo protocollo, già annunciato ma non ancora approvato (qui). Per ora, però, a San Miniato sono 12 le classi in quarantena causa coronavirus, dal nido alla scuola secondaria di primo grado.

Nessun allarme al momento, soprattutto grazie alla campagna vaccinale in corso. Ma il segnale è di non abbassare la guardia, perché con il calare delle temperature, le occasioni di assembramenti al chiuso aumentato, quindi è bene aumentare anche la soglia di attenzione.

Oggi 3 novembre, i nuovi casi di positività al coronavirus sono 4.