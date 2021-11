Donna salvata dall’infarto a Pontedera, premiati i due agenti della polizia

Hanno salvato la vita ad una donna colpita da infarto e caduta in stato di incoscienza, lo scorso lunedì 18 ottobre in piazza del mercato. Per questo, il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli ha consegnato un encomio ai due agenti della polizia, l’assistente Francesco Carzoli e l’agente scelto Stefano Trulio che riuscirono a rianimare la signora praticandole il massaggio cardiaco e restando in contatto con la centrale operativa del 118 per seguire le indicazioni fornite.

Fu importante anche l’aiuto fattivo di un cittadino, che collaborò con gli agenti per distendere la signora a terra e quello del marito, che insufflò aria prima dell’arrivo del personale sanitario e del trasporto della paziente in ospedale.

Un encomio è stato consegnato anche al comandante della polizia locale Daniele Campani, “Per ingraziare il corpo dell’impegno profuso tutti i giorni e fare sentire la vicinanza e la gratitudine della popolazione” ha detto Puccinelli.

“Il nostro personale ha una presenza costante e operativa su tutto il territorio” ha sottolineato Campani, ringraziando per il riconoscimento di questa mattina.