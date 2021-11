Santa Luce, esclusa dal vincolo paesaggistico una porzione del torrente Lespa

È stata esclusa dal vincolo paesaggistico una porzione del torrente Lespa. Il consiglio regionale ha infatti approvato all’unanimità la proposta di deliberazione presentata dal Comune di Santa Luce e riferita al tratto in località Riseccoli-Poggio alla Penna, in stato di degrado a causa della cessata attività di escavazione.

Nell’atto e come illustrato dalla presidente della commissione ambiente Lucia De Robertis (Pd) si legge infatti che l’esclusione è stata richiesta dalla stessa amministrazione comunale per lo “stato di degrado conseguente alla ormai esaurita attività di escavazione iniziata al fine anni Settanta”. L’irrilevanza paesaggistica è stata attestata dal settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione dopo un confronto con la soprintendenza.

In sede di dichiarazione di voto il portavoce dell’opposizione Marco Landi (Lega) ha osservato che la declassificazione è un “atto fondamentale per dar seguito ad interventi urbanistici”. Ha inoltre auspicato uno snellimento delle diverse procedure per “venire incontro alle autorizzazioni di competenza delle amministrazioni locali”.