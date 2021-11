Dalla Ferruzza, al Cda del Palio: Donnini è l’ottavo componente

Il consiglio di amministrazione del Palio delle Contrade di Fucecchio recupera l’ottavo componente, già collaboratore per la gestione e l’organizzazione delle manifestazioni svolte dall’associazione. Si tratta di Federico Donnini, geometra libero professionista, molto conosciuto in ambito paliesco e con una grande esperienza anche tecnica all’interno della manifestazione per aver più volte redatto i piani di sicurezza della manifestazione.

Contradaiolo della Ferruzza, nella quale nel periodo dal 2006 al 2014 ha ricoperto le cariche di mangino e di capitano, lo scorso aprile era stato affiancato dal sindaco Alessio Spinelli al Cda proprio per le sue competenze professionali e tecniche e per esperienza maturata nell’ambito della manifestazione.

Il nome di Federico Donnini era già inserito nei tre nuovi componenti individuali dal sindaco lo scorso aprile per la sostituzione dei tre dimissionari. Mentre due delle persone individuate (Nadia Cespoli e Davide Giuggiolini) si resero fin da subito disponibili a ricoprire l’incarico, il geometra fucecchiese, pur in linea con il nuovo incarico, richiese tempo per poterne verificare e valutare la gravosità.

Per tale motivo il sindaco in accordo con il Cda della manifestazione ritenne di nominare tale figura, in base a quanto previsto dall’articolo 11 dello Statuto, collaboratore preposto alla gestione e l’organizzazione delle manifestazioni svolte dall’associazione stessa, in attesa dell’eventuale accettazione dell’incarico divenuto operativo da qualche giorno.

Conclusosi il “periodo di prova” con l’ingresso di Federico Donnini si va a riempire ufficialmente l’ultimo tassello vuoto che era rimasto nel consiglio di amministrazione della più importante manifestazione della città e quindi da questo momento, per gli otto componenti inizia il percorso di avvicinamento alla prossima carriera in programma la penultima domenica di maggio 2022.