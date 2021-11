Social, la Torre di Pisa tra i 4 luoghi per un selfie in Toscana

C’è la Torre di Pisa, il monumento italiano più famoso al mondo, tra le 4 località della Toscana nella classifica dei 15 luoghi migliori in Italia per un selfie.

Da una collaborazione tra il sito di comparazione di auto a noleggio Enjoy Travel e il sito di viaggi BigTravel nasce una ricerca sui luoghi più popolari per fare un selfie in Italia. I dati sono stati raccolti lo scorso 5 settembre.

I selfie fanno ormai parte della nostra vita quotidiana, con una media al giorno di 93 milioni di scatti. Un numero davvero notevole. Il mantra di Instagram è se non lo posti non esiste.

Con la riapertura delle frontiere e il recente aumento dei viaggi in Italia – si spiega in una nota – prevediamo che le persone scatteranno ancora più selfie, questi che abbiamo trovato sono i posti più popolari. Da monumentali fontane a meraviglie della natura, è impossibile non mettersi in posa davanti a questi luoghi”.

La regione Toscana appare ben quattro volte all’interno della lista con la Torre di Pisa, le Terme di Saturnia, la Val d’Orcia e il Ponte Vecchio, per un totale di oltre 28 milioni di hashtag su Instagram e Tiktok. Queste località toscane rispecchiano al pieno la bellezza di questa regione, tra arte, buon vino e relax. Luoghi che hanno battuto altre bellezze come Piazza San Marco a Venezia o la Grotta Azzurra di Capri