Una celebrazione per mantenere vivo il ricordo dei caduti italiani in missione di pace. Questa mattina il Comune di Fucecchio ha ricordato le vittime dell’attentato terroristico alla base italiana di Nassiriya avvenuto nel 2003, in cui persero la vita 28 persone, di cui 19 italiane tra militari e civili.

La commemorazione si è tenuta nei giardini intitolati ai Caduti di Nassiriya, con gli interventi del sindaco Alessio Spinelli, che ha deposto una corona di alloro in memoria dei caduti, della vicesindaco Emma Donnini e degli studenti delle classi terze (sezioni A, G ed E) della scuola media Montanelli Petrarca, che hanno mostrato i lavori realizzati sul tema e letto i loro pensieri sull’importanza di preservare la pace e di tenere vivo il ricordo di coloro che per la pace hanno perso la vita.

Tra i presenti c’erano i consiglieri comunali Alberto Cafaro, Sabrina Ramello e Marco Cordone, il presidente del consiglio comunale di San Miniato Vittorio Gasparri, i carabinieri della stazione di Fucecchio guidati dal maresciallo Pietro Pirina, alcuni rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri tra cui Carmelo Spitaleri che ha letto la “Preghiera del Carabiniere”, i rappresentanti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, della Pubblica Assistenza di Fucecchio, dello Spi Cgil e del gruppo #Fucecchioèlibera, che hanno offerto il loro contributo alla memoria della strage.