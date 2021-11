Raccolta rifiuti assorbenti, si aggiornano i database per migliore il servizio

Geofor, al fine di organizzare al meglio il servizio di raccolta domiciliare pannolini o pannoloni a Cascina, sta provvedendo ad aggiornare il database delle utenze che necessitano di tale servizio.

Per questo è necessario che ogni utenza presenti quanto prima il modulo di richiesta tramite la mail magazzino@geofor.it o a mano all’Ecosportello, con sede a Cascina in via Palestro 2. Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito Geofor e disponibile in cartaceo all’Ecosportello.

I sacchi gialli devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei pannolini o pannoloni. La frequenza di raccolta del sacco giallo è riportata sul calendario annuale di servizio, così come l’orario di esposizione del rifiuto. È possibile conferire i pannolini o pannoloni anche il giorno della raccolta dell’indifferenziato e solo all’indirizzo riportato sul modulo.

Per eventuali disservizi o mancati ritiri, si prega di contattare il call center Geofor ai seguenti recapiti: Numero verde (da fisso 800.959095, da cellulare 0587/261880 con tariffa come da proprio operatore), dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 (continuato), e-mail callcenter@geofor.it. Si ricorda alla cittadinanza che il servizio di raccolta domiciliare pannolini e/o pannoloni ha validità annuale, e che pertanto la richiesta dovrà essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.