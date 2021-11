C’è la partita del Cuoiopelli, chiude un tratto di via di Pelle

Per lo svolgimento dell’incontro di calcio tra Cuoiopelli e Livorno 1915 che si terrà allo stadio comunale Masini di Santa Croce sull’Arno, dalle 12 alle 17 di domani (14 novembre) sarà chiuso al traffico veicolare il tratto di via di Pelle compreso tra via Pacinotti e via Colombo e che saranno predisposte aree appositamente separate e riservate alla sosta dei veicoli dei sostenitori delle squadre calcistiche.

La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta ed indica le deviazioni in atto.