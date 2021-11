Liste d’attesa in sanità, confronto con Sinistra Civica Ecologista

Avrà inizio martedì prossimo (16 novembre) un ciclo di incontri promossi da Sinistra Civica Ecologista sul tema del diritto alla salute. Il primo si terrà a Pisa martedì alle ore 18 presso la saletta del circolo Alhambra, in via Fermi, sul problema delle liste d’attesa in sanità.

“Un problema presente da tempo ma che – spiegano da Sinistra Civica Ecologista – è esploso in forma acuta con la pandemia. In tal senso l’incontro si pone l’obiettivo di indicare idee e proposte per affrontarlo in modo più efficace, ascoltando la voce di professionisti e cittadini. Insieme a operatori del sistema sanitario sarà presente anche il presidente della commissione sanità del consiglio regionale Enrico Sostegni”.

Il secondo incontro sarà il 2 dicembre con il professor Silvio Garattini sul futuro del servizio sanitario nazionale e a gennaio si parlerà di fine vita e di eutanasia con il professor Tullio Padovani. “Ovviamente – si spiega – avendo ben presente la priorità di combattere l’espansione del virus Covid19, sostenendo tutte le misure di contrasto a cominciare dalle vaccinazioni, e ponendo il tema della tutela della salute in cima agli obbiettivi dell’intervento pubblico, ci proponiamo di sviluppare anche iniziative specifiche nei quartieri, partendo dalle situazioni di maggior disagio prodotte dalla pandemia. Il recupero della socialità rappresenta una esigenza fondamentale per guardare e andare oltre la crisi”.