Più di 1 milione e mezzo di euro dalla Regione per il sistema ciclabile di Calcinaia, Pisa e Subbiano

Più di 1 milione e mezzo di euro dalla Regione per il sistema ciclabile dei comuni di Subbiano, Calcinaia e Pisa per un totale di 5 chilometri di piste e di opere a servizio dei ciclisti come aree di sosta, illuminazione, totem informativi. Si tratta di progetti che rientrano nel più complessivo piano operativo che riguarda le infrastrutture ciclabili di interesse regionale lungo l’asta fluviale dell’Arno e del sentiero della Bonifica e lungo il tracciato della ciclopista Tirrenica. Nel 2018 era stata fatta dalla Giunta una procedura di selezione di proposte progettuali, finanziato fino alla capienza dal Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Fra i progetti ritenuti ammissibili c’erano anche quelli che oggi la Regione ha finanziato e che allora erano rimasti senza risorse.

Il via libera da parte della Giunta completa il cofinanziamento inserendolo nel bilancio di previsione 2021-2023. I progetti sono stati presentati stamani nel corso di una conferenza stampa dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli.

“Otteniamo la prospettiva di 3 piste ciclabili importanti – spiega Giani – che confermano che come Regione stiamo lavorando molto sulla politica legata al sistema ciclabile toscano. La ciclovia dell’Arno, poi la ciclovia del Sole, con la Tirrenica, rientrano in un sistema di mobilità sostenibile che realizziamo anche attraverso piste ciclabili. E’ una politica forte della Regione su cui noi ci concentreremo sempre di più , è uno stile di vita diverso che attraverso le due ruote riduce emissioni ed è salutare per l’attività fisica”.

Per Baccelli “si tratta di contributi su progettazioni comunali ma che sono integrate con contributi regionali per collegare centri abitati o comunque aree di interesse locale con le nostre grandi ciclovie, che sia la Tirrenica, la grande ciclovia dell’Arno o il Sentiero della Bonifica. Un punto dirimente: per un verso continuiamo ad investire sulla Tirrenica (da ultimo 17 milioni di euro dal Pnrr e 5 milioni e 400mila), ma vogliamo davvero stimolare le amministrazioni comunali, come nel caso del recupero del ponte sull’Arno a Pisa, che collegherà la città, insieme al piccolo tram che già è in utilizzo, al parco. Quindi mare, città d’arte, parco di Migliarino San Rossore”.

“Una Regione – conclude Baccelli – che non solo vuole investire ulteriormente nelle grandi ciclovie, ma anche favorire i collegamenti preziosi delle più belle località della Toscana a queste grandi ciclovie”.

Ma vediamo nel dettaglio i progetti che saranno realizzati.

Subbiano, il finanziamento regionale complessivo è di 63mila euro. Il costo totale dell’opera è di 126mila euro (il resto ce lo mette il Comune). Sono due chilometri di pista per permettere il collegamento tra la ciclopista Arno, la stazione ferroviaria e un’area di sosta attrezzata, con servizi per ciclisti, attraversando Centro storico. Il percorso è dotato di staccionata e illuminazione; la pista prosegue su viabilità rurale per circa 10 chilometri collegandosi a importanti itinerari di mobilità lenta del territorio (es via Romea, percorso francescano ecc.).

Calcinaia, il finanziamento regionale complessivo è di 300mila euro. Il costo dell’intervento è di 600mila euro di cui l’altra metà rimane a carico del Comune. Per Calcinaia, si tratta di circa 2,5 km di collegamento tra la Ciclovia dell’Arno e il centro abitato.

Pisa, il finanziamento della Regione è di 1milione 195mila euro. Il costo totale dell’opera è di 2milioni 398mila euro. La realizzazione di una passerella sull’Arno in località Cascine Nuove permette, con un intervento di circa 500 metri, il completamento della ciclopista Tirrenica e il suo collegamento con la ciclovia dell’Arno presso il parco di San Rossore.