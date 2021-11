Qualità della vita, la provincia di Pisa scala posizioni ma ambiente e sicurezza restano un vulnus

La provincia di Pisa, come è noto, ha scalato la classifica sulla qualità della vita stilata da Italia Oggi e La Sapienza del 2021. Pisa, infatti, passa dalla 36esima alla 25esima posizione, collocandosi a metà tra le città del Nord, che quest’anno hanno scalato la classifica mentre le città del Sud perdono punti e posizioni.

Lo studio incorona Parma come prima in classifica, seguita da Trento e Bolzano. Nella top ten c’è un’altra Toscana: Firenze che, fermandosi dopo Milano, è al sesto posto per il benessere e la qualità di vita. Molto bene dunque per Pisa che rientra nella prima fascia delle province virtuose dove la qualità della vita risulta alta. Lo studio si basa su nove dimensioni di analisi: affari e lavoro, ambiente, disagio sociale e personale, istruzione formazione capitale umano, popolazione, reddito e ricchezza, sicurezza, sistema salute e tempo libero.

Ecco i dati di Pisa nelle nove sotto-classifiche che hanno poi formato quella finale

Affari e lavoro: Pisa si piazza al 12esimo posto, guadagnando 3 posizioni rispetto al 2020. Ambiente: Pisa è al 61esimo posto, perdendo posti rispetto allo scorso anno in cui era al 46esimo posto. Disagio sociale e personale: Pisa perde due posizioni passando dal 63esimo posto al 65esimo, sulle 107 province italiane oggetto dello studio. Un dato basso. Sicurezza: Pisa passa al 96esimo posto dal 92esimo. Il dato più basso. Istruzione e formazione: Pisa passa al 38esimo dal 43esimo. Popolazione: Pisa risulta 55esima, rispetto al 61esimo posto dell’anno precedente. Reddito e ricchezza: Pisa passa al 42esimo posto dal 51esimo. Sistema salute: Pisa risulta settima tra tutte le province italiane. Tempo libero: Pisa è al 40esimo posto, e non ci sono comparazioni perché è la prima volta che si prende in considerazione questo tipo di parametro.

Conclusioni

È evidente che nella classifica generale la provincia di Pisa alla fine dei conti risulti 25esima, spinta dall’ottimo polo sanitario e dalle università presenti su territorio. I dati relativi alla sicurezza e al disagio sociale e personale ancora non le permettono di entrare nella top ten. Materiale statistico sul quale riflettere per le future manovre istituzionali con l’aiuto e la collaborazione dei cittadini e delle numerose associazioni territoriali.