Dalla casa di Babbo Natale ai laboratori per bambini, a San Miniato via alle iniziative

Dopo il successo degli eventi estivi e la stagione del tartufo bianco, San Miniato Basso si approccia anche alle iniziative natalizie.

Sarà una domenica (21 novembre) da favola quella del 12 dicembre con Pinocchio sotto l’Albero: una manifestazione itinerante lungo via Tosco Romagnola e nelle vie del paese con tante sorprese in vista del Natale.

La frazione si è organizzata per fornire da mattina a sera tanti svaghi: dalla Casa di Babbo Natale ai laboratori e le animazioni per i più piccoli, e poi il mercatino dell’artigianato e gli stand dedicati alle golosità, fino all’accensione dell’Albero di Natale alla Misericordia di San Miniato Basso.

L’iniziativa, organizzata dal Centro commerciale naturale di San Miniato Basso, vedrà i negozi aperti per tutta la durata dell’evento.

Una giornata itinerante: sì, perché a differenza di Pinocchio in strada ogni attrazione si troverà in un punto diverso di San Miniato Basso, tra la Tosco Romagnola, viale Marconi (la via della stazione), via Ferrante Aporti (zona Coop) e piazza Pertini (gelateria Supreme). Per raggiungere ogni area è disponibile il Trenino di Natale itinerante e gratuito.

Sarà una grande sorpresa per chi arriverà a San Miniato Basso. L’evento partirà alle 11,30 e terminerà alle 20. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

“Come associazione dei commercianti – spiega Pierfranco Speranza, presidente Ccn San Miniato Basso – stiamo mettendo in campo tutte le iniziative ed i progetti che possono supportare i negozianti e incentivare i clienti all’acquisto. Per questo abbiamo pensato e realizzato un evento tutto nuovo, una vetrina per i nostri negozi in un periodo dedicato allo shopping come quello natalizio”.

L’evento vede la collaborazione di Confcommercio, San Miniato Promozione, Misericordia di San Miniato Basso, Terre di Pisa, Camera di Commercio di Pisa ed Etruria Eventi. Il Comune di San Miniato ha fornito il patrocinio all’iniziativa. L’evento ha il sostegno della Cassa di Risparmio di Volterra.