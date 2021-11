Fucecchio, completati i lavori sulla Sp 11

È stato portato a termine il lavoro di manutenzione sulla pavimentazione della Sp 11 di Fucecchio. L’intervento si inserisce in una “programmazione frutto di un lavoro di squadra con i sindaci del territorio”, spiega Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo e delegato alla viabilità per l’Empolese Valdelsa della Metrocittà Firenze. Grazie a un accordo quadro, infatti, sono programmati interventi importanti della Città Metropolitana di Firenze per la viabilità nell’Empolese Valdelsa.

“Prosegue il calendario di interventi e manutenzioni sulle strade dell’Empolese Valdelsa di competenza della Città Metropolitana di Firenze: alcuni cantieri sono già stati avviati, altri prenderanno il via nei prossimi giorni – sottolinea sempre Cucini -. L’azione messa in atto tiene conto delle priorità del territorio, evidenziate anche grazie alle segnalazioni dei sindaci, in modo tale da intervenire in maniera efficace per garantire la sicurezza del sistema viario, investendo le risorse disponibili nella maniera più funzionale”.

Oltre a Fucecchio, è stato portato a termine anche il lavoro di manutenzione sulla pavimentazione dell’Sr 436 a Cerreto Guidi. Sono ancora in corso, invece, da oggi fino al 17 novembre, asfaltature sulla Sp 4 a Gambassi Terme, in corrispondenza del distributore carburante. Nei prossimi giorni, su questa stessa strada, saranno eseguiti interventi anche in località i Cipressoni e Borgoforte.

Nel territorio di Castelfiorentino, sulle Sp 132 e Sr 429, sono previsti lavori dal 22 novembre al 7 dicembre 2021 in orario notturno. Al momento, la Sp 132 svolge una funzione di raccordo tra il nuovo e il vecchio tracciato della Sr 429. Proprio per questo è stato deciso di programmare ed eseguire solo questi lavori, di notte, per evitare blocchi del traffico sulla traiettoria della 429 e conseguenti dirottamenti della circolazione sui centri abitati limitrofi. Altre asfaltature saranno eseguite dal 9 al 20 dicembre sulle Sp 26 e 46, sempre nel territorio di Castelfiorentino.