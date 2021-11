“La prevenzione passo dopo passo”, una passeggiata per la diagnosi precoce

“La prevenzione passo dopo passo” è il titolo della passeggiata per sensibilizzare sulla prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno inserita nell’ottobre rosa, mese dedicato proprio a questi temi. Organizzata dal comune di Castelfranco di Sotto in collaborazione con i laboratori comunali di danza e l’Associazione Astro Onlus (associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia), l’iniziativa vuole sensibilizzare sempre più donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno, sui corretti stili di vita da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.

La passeggiata, che si svolgerà sabato 20 novembre con partenza alle 10 da piazza Carlo Alberto della Chiesa a Castelfranco e arrivo alle scuole medie passando lungo l’argine dell’Arno e ritorno, prevede un percorso semplice in modo da permettere la partecipazione di persone di ogni età, compresi i bambini. Durante l’itinerario saranno effettuate delle soste con ginnastica dolce a cura dei laboratori comunali di danza.

“Invitiamo tutti a partecipare, l’iniziativa è un momento piacevole di condivisione e scambio – hanno commentato l’assessore Chiara Bonciolini e Laura Fantozzi, consigliera comunale e presidente della Commissione Consiliare 4 -. Se un controllo può salvare una vita, una camminata lungo l’Arno può aiutare a sottolineare l’importanza del controllo della propria salute. La ricerca ha fatto passi da gigante negli ultimi anni ma ognuno di noi, con coscienza e volontà, deve prendere l’iniziativa e non avere paura”.

La partecipazione è libera e l’invito ad unirsi all’iniziativa è rivolto a tutti. In occasione dell’evento potranno essere acquistate le magliette il cui ricavato andrà a sostenere le attività dell’associazione Astro.