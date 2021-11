Pioggia di euro per gli impianti sportivi: finanziati i lavori per 4 strutture nel comprensorio del Cuoio

Impianti sportivi, arrivano i fondi della Regione. Nel Comune di San Miniato due i contributi erogati, per il miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo La Serra (46mila euro) e Corazzano (13 mila euro).

A Santa Croce sull’Arno vanno 27 mila euro per la ristrutturazione della palestra della scuola media Banti; ed a Santa Maria a Monte oltre 8 mila euro per l’impianto sportivo di Ponticelli.

“La Regione Toscana – dichiara Andrea Pieroni, consigliere regionale Pd, in merito ai finanziamenti regionali per interventi sugli impianti sportivi nel territorio della provincia di Pisa – finanzia nove progetti per interventi su impianti sportivi nel territorio della provincia Pisa. Una misura importante a sostegno di un settore particolarmente colpito, specialmente nelle fasi più dure dell’emergenza sanitaria, che ora necessita di ripartire. Nonostante il fondo regionale sia passato da due a dieci milioni di euro, un aumento che dimostra la volontà della Toscana di passare dalle parole ai fatti sulla promozione della pratica sportiva, purtroppo non è stato possibile finanziare tutti i progetti presentati dalle mmministrazioni pisane. I progetti finanziati a livello regionale sono 75, a fronte dei 211 presentati. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunque garantito che ad inizio anno sarà pubblicato un nuovo bando per dare un’opportunità anche i Comuni rimasti fuori; un provvedimento necessario che auspico possa includere anche i progetti dei piccoli Comuni che riscontrano maggiori difficoltà nel sostenere questo tipo di interventi fondamentali nella promozione della pratica sportiva e quindi per il benessere delle nostre comunità”.

I progetti finanziati nel dettaglio

Comune di Calcinaia 354 mila euro per nuovi campi da tennis; la stessa cifra a Castelfranco di Sotto per il recupero della piscina comunale; a Crespina Lorenzana vanno 281 mila euro per spazi sportivi a Cenaia; a Pisa 294 mila euro per campo scuola di atletica leggera. Nel Comune di San Miniato due i contributi, per miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo La Serra (46mila euro) e Corazzano (13 mila euro); a Santa Croce sull’Arno vanno 27 mila euro per la ristrutturazione della palestra della scuola media Banti; ed a Santa Maria a Monte oltre 8 mila euro per l’impianto sportivo di Ponticelli.