Vicenda keu, Ledo Gori consulente a Viareggio

L’ex capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana, prima “vittima” dell’affaire keu Ledo Gori, ha già trovato un nuovo impiego (anche se solo a rimborso spese) e sarà consulente del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro.

Per una delibera di giunta di ieri 19 novembre, con Gori sarà siglata una convenzione per consulenze in materie giuridiche, progettualità e rapporti con gli enti nazionali ed europei. Una “collaborazione occasionale a contenuto consulenziale” che dovrebbe svolgere direttamente con il sindaco al secondo mandato, tra i “papabili” per Lucca 2022.