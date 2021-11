I 5 anni di Farmacia, a Kaur li paga Farm@Rete

Kaur Harmanpreet di Fucecchio, diplomata all’istituto Checchi, ha vinto la borsa di studio di 7.500 euro messa in palio da Farm@Rete per coprire un intero percorso di studi di 5 anni alla facoltà di farmacia dell’Università di Pisa. La premiazione della vincitrice è avvenuta a Palazzo Grifoni a San Miniato.

La scelta è avvenuta tra tutti gli studenti del Comprensorio del Cuoio che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore negli istituti Marconi e Cattaneo di San Miniato e Checchi di Fucecchio. Per individuare il vincitore è stata utilizzata la graduatoria annuale per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia dell’Università di Pisa. Tra questi, Kaur Harmanpreet è risultata essere quella con la media voti più alta.

Alla premiazione della studentessa fucecchiese sono intervenuti anche il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaco e assessore alla scuola Emma Donnini. “Questa opportunità – ha detto Spinelli – messa in campo dai nostri 5 comuni del comprensorio attraverso Farm@rete è un passo importantissimo verso la riduzione del divario che si è creato negli anni fra scuole e mondo del lavoro. A Kaur va il nostro plauso per l’impegno dimostrato finora negli studi, essendosi distinta per la media scolastica più alta del comprensorio fra gli iscritti a farmacia e un grande in bocca al lupo per la carriera universitaria che la aspetta”.