Asfalto in FiPiLi, carreggiata chiusa tra Santa Croce sull’Arno e San Miniato

Carreggiata chiusa per una notte in FiPiLi. La chiusura è necessaria per consentire lavori. In direzione Firenze, nella notte tra il 24 e il 25 novembre, la carreggiata della strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno sarà chiusa tra gli svincoli di Santa Croce sull’Arno e San Miniato.

La chiusura è necessaria per consentire lavori di asfaltatura e l’ufficio Viabilità della Città metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura in direzione Firenze dalle 22 del 24 alle 6 del 25 novembre 2021.