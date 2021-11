L’Interporto riparte demolendo l’ecomostro: l’ex albergo torna centro per la logistica

Avrebbe dovuto essere un albergo. Ma per 20 anni è stato un ecomostro che ha ridisegnato lo skyline di un’ampia porzione di territorio tra San Miniato e Santa Croce sull’Arno. Da oggi 23 novembre quello scheletro non c’è più e domani sarà sostituito da un edificio capace di ospitare la logistica, questa volta per davvero, è l’augurio.

E’ in smantellamento infatti, il grande scheletro cuore dell’Interporto di San Donato. Dopo aste andate deserte e poi l’acquisto dell’area (qui), sono conclusi i lavori di urbanizzazione e gli ampi capannoni hanno (ri)trovato una nuova destinazione, che è poi un ritorno a quella iniziale della logistica, a un passo dall’uscita della FiPiLi.

Un ritorno alla vocazione iniziale, questo, che sta spingendo ad acquistare spazi in altri immobili della stessa area e che magari potrebbe avere un qualche risvolto anche sulla sede abbandonata in fretta e furia del liceo Marconi. Già che c’è da sognare in grande, ricordiamo qualche idea che per quella vasta area è stata lanciata:

